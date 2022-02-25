За сутки в Латвии скончались 32 человека Covid-19
За минувшие сутки в Латвии выявлено 9952 новых случая Covid-19, получены данные о 32 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 9952 новых случая Covid-19, получены данные о 32 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:
24 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, 8 были вакцинированы.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 3731 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 6221 человек были вакцинирован.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился - до 7069,1 случая.
Всего вчера было сделано 22 269 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 44,7%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 633 960 жителей Латвии.