За сутки в Латвии скончались 32 человека Covid-19

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:​

четыре человека - в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

девять человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

тринадцать человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

пять человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

24 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, 8 были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 3731 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 6221 человек были вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился - до 7069,1 случая.

Всего вчера было сделано 22 269 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 44,7%.