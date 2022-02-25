Пт, 25.02.2022
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Лидия, жительница Киева

За сутки в Латвии скончались 32 человека Covid-19

ФОТО: LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 9952 новых случая Covid-19, получены данные о 32 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:​

  • четыре человека - в возрасте от 50 до 59 лет;
  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • девять человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • тринадцать человек - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • пять человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

24 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, 8 были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 3731 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 6221 человек были вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился - до 7069,1 случая.

Всего вчера было сделано 22 269 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 44,7%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 633 960 жителей Латвии.


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