Левитс: санкции против России могут быть еще жестче

Он считает, что к России за ее агрессию по отношению к Украине должны быть применены все возможные санкции, и переговоры об этом продолжаются. "Однако уже сейчас принятые санкции очень сильны и окажут негативное воздействие на экономику и военный потенциал России", - уверен президент.

Левитс считает, что преступный режим России угрожает не только Украине, но и Европе и миру, поэтому страна должна быть полностью изолирована, как это было сделано с Северной Кореей.

На вопрос о чрезмерной зависимости некоторых стран от энергоресурсов России Левитс ответил, что эти страны, в том числе Латвия, осознали свои ошибки и теперь ищут альтернативные решения, чтобы как можно скорее стать независимыми от России в долгосрочной перспективе.

Президент назвал проходящие в России демонстрации против решения президента Владимира Путина начать войну в Украине очень смелыми. "Возможно, эта авантюра, эта война - начало конца путинского режима, потому что история показывает примеры гибели режимов в результате подобных авантюр.

Надо полагать, что такой урок истории необходим России", - сказал президент Латвии.

Он добавил, что в настоящее время Латвия находится в безопасности, поскольку защищена статьей 5 договора самой сильной в мире военной организации - НАТО, предусматривающей, что нападение на одного члена альянса автоматически считается нападением на всех.