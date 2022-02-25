Левитс: санкции против России могут быть еще жестче

Он считает, что к России за ее агрессию по отношению к Украине должны быть применены все возможные санкции, и переговоры об этом продолжаются. "Однако уже сейчас принятые санкции очень сильны и окажут негативное воздействие на экономику и военный потенциал России", - уверен президент.
Левитс считает, что преступный режим России угрожает не только Украине, но и Европе и миру, поэтому страна должна быть полностью изолирована, как это было сделано с Северной Кореей.
На вопрос о чрезмерной зависимости некоторых стран от энергоресурсов России Левитс ответил, что эти страны, в том числе Латвия, осознали свои ошибки и теперь ищут альтернативные решения, чтобы как можно скорее стать независимыми от России в долгосрочной перспективе.
Президент назвал проходящие в России демонстрации против решения президента Владимира Путина начать войну в Украине очень смелыми. "Возможно, эта авантюра, эта война - начало конца путинского режима, потому что история показывает примеры гибели режимов в результате подобных авантюр.
Надо полагать, что такой урок истории необходим России", - сказал президент Латвии.
Он добавил, что в настоящее время Латвия находится в безопасности, поскольку защищена статьей 5 договора самой сильной в мире военной организации - НАТО, предусматривающей, что нападение на одного члена альянса автоматически считается нападением на всех.
Как сообщалось, сегодня Левитс примет участие во внеочередном собрании глав государств восточного фланга НАТО, или Бухарестской девятки, чтобы обсудить текущие вопросы безопасности.