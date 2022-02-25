Как справиться с тревожностью и беспокойством?

3. Практиковать осознанность

Когда вас одолевает стресс, часто возникает ощущение, что вы теряете контроль. Осведомленность и внимательность - отличные инструменты, которые помогут вам частично восстановить контроль и управлять своими эмоциями. Можно заняться йогой и медитацией. Доказано, что они естественным образом снимают тревогу, сосредотачиваясь на самоуспокоении.

4. Активные упражнения

Эксперты рекомендуют заниматься аэробными упражнениями, чтобы ищбавиться от беспокойства, стресса, депрессии и панических атак. Достаточно пяти минут пять раз в неделю, чтобы улучшить свое настроение и сжечь гормоны стресса в организме, такие как кортизол. Это может быть бег, езда на велосипеде, пеший туризм, ходьба, езда на велосипеде, танцы или что-то еще. Главное, чтобы вам это нравилось.

5. Качественный сон

Сон - это залог нашего здоровья и хорошего самочувствия, потому что нашему телу пора расслабляться и заряжаться каждый день. Качество сна сказывается на успеваемости, возрастает риск травм, падает настроение повышается риск проблем со здоровьем. Добавление упражнения в свой день, расслабление и вы сможете качественно спать.

6. Отвлекитесь

Поиск здорового отвлечения может дать вашему мозгу отдых. Придумайте что-то еще, чем можно заняться, и вы сможете немного отвлечься от стрессовых мыслей. Можно слушать музыку, играть с домашним животным, заниматься творчеством, разговаривать с друзьями или молиться.

7. Не забывайте о юморе

Нельзя недооценивать силу юмора и благодарности. Негатив способен лишь ухудшить ситуацию. Юмор помогает вернуть чувство силы а смех снижает уровень гормонов стресса, одновременно повышая уровень эндорфинов в организме. Смещение вашего внимания на то, что происходит в вашей жизни, и поиск способов быть благодарным - это большой шаг к избавлению от беспокойства.

8. Подумайте, что вы можете изменить

Специалисты говорят, что следует сосредоточение внимания на том, что вы можете изменить. Хорошо подумайте, что может помочь вам почувствовать себя лучше, чем когда вы думаете обо всем, что вы не можете изменение. Проведите время с любимыми и близкими. Поблагодарите их за то, что они есть в вашей жизни. Даже когда ваши страхи и опасения обоснованы, вы способны решить, как отнесетесь к ситуации.

Если ваше беспокойство начинает значительно влиять на ваши отношения, рабочую жизнь или ваше здоровье обратитесь к врачу и специалисту.

Помните, что тревога - это нормальная реакция на стресс, но у вас есть способность успокоить свои мысли и восстановить связь между телом и разумом. Практикуя сострадание к себе и другим, вы можете научиться признавать свои страхи, не застревая в них.

Латвийский музыкант и человек, проводящий сессии звуковой медитации Илона Пантеле накануне записала практику для выравнивания эмоционального состояния и нахождения своего центра.