Видео ⟩ В Киеве замечена российская военная техника: сообщается о стрельбе

По данным издания, стрельба началась после серии взрывов в столице Украины рано утром.
Граждан Украины просят быть осторожными, не покидать свои дома и сообщать о передвижениях российской военной техники.
Как сообщают очевидцы, в районе слышна стрельба, а во дворах замечена российская военная техника.
Ранее представители украинских силовых ведомств сообщали, что российские войска на второй день вторжения в Украину намерены въехать в Киев.
Российские войска движутся по Украине в сторону Киева, ранее сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков", - написала она в Facebook.
"Самый тяжелый день будет сегодня. План врага - прорваться танковыми колоннами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву", - заявил советник главы МВД Антон Геращенко.