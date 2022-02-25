Видео ⟩ В Киеве замечена российская военная техника: сообщается о стрельбе

По данным издания, стрельба началась после серии взрывов в столице Украины рано утром.

Граждан Украины просят быть осторожными, не покидать свои дома и сообщать о передвижениях российской военной техники.

Как сообщают очевидцы, в районе слышна стрельба, а во дворах замечена российская военная техника.

Ранее представители украинских силовых ведомств сообщали, что российские войска на второй день вторжения в Украину намерены въехать в Киев.

Российские войска движутся по Украине в сторону Киева, ранее сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков", - написала она в Facebook.