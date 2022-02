В.Зепс: «В этом году в Рижском порту ожидается рекордное количество круизных судов»

Рижский порт впервые планируют посетить 12 судов, в том числе самый внушительный из заявленных кораблей - 15-палубный лайнер «Voyager of the Seas» круизной компании Royal Caribbean International. Его длина составляет 311,1 метра, и он может одновременно перевозить более 3600 пассажиров.

Управление Рижского Свободного порта на протяжении нескольких лет является членом различных международных ассоциаций – Cruise Europe (Европейская организация круизов), Cruise Lines International Association (Международная ассоциация круизных линий), Baltic Ports Organization (Организация Балтийских портов), The International Association of Cities and Ports (Международная ассоциация городов и портов) и International Association of Ports and Harbors (Международная ассоциация портов), активно участвуя в повестке дня отраслевых организаций. В рамках успешно начатой работы по маркетингу, этой весной Рижский порт и город Рига вновь будут представлены на крупнейшей и важнейшей выставке мировой круизной индустрии Seatrade Cruise Global, которая пройдет в апреле в США.