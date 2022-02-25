УЕФА официально перенёс финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенёс финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенёс финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Соответствующее решение было принято по итогам голосования руководства УЕФА. Финальный матч турнира должен был пройти 28 мая на "Газпром Арене". Новым место проведения финала стал стадион "Стад де Франс" в Париже. Финал Лиги чемпионов должен пройти 28 мая.
"УЕФА хотел бы выразить свою благодарность и признательность президенту Франции Эммануэлю Макрону за его личную поддержку и приверженность переносу самой престижной игры европейского клубного футбола во Францию во время беспрецедентного кризиса", - говорится в сообщении.
В УЕФА также подчеркнули, что организация вместе с правительством Франции будут "полностью поддерживать усилия многих заинтересованных сторон по обеспечению спасения футболистов и их семей в Украине, которые сталкиваются с ужасными человеческими страданиями, разрушениями и вынужденными перемещением".
В ближайшей перспективе это означает, что "Спартак" (единственная российская команда, продолжающая борьбу в еврокубках) домашний матч 1/8 финала Лиги Европы проведёт не в Москве, а за пределами России.
Напомним, ранее сборные Польши, Швеции и Чехии по футболу объявили, что не поедут в Россию на стыковые матчи чемпионата мира-2022 из-за ситуации в Украине. Все три футбольные федерации выпустили совместное заявление, призвав ФИФА и УЕФА выбрать другое место для проведения матчей.
Сборная России 24 марта должна сыграть с Польшей в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира в Катаре. Победитель этого противостояния сыграет с победителем пары Швеция - Чехия.