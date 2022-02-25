УЕФА официально перенёс финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Соответствующее решение было принято по итогам голосования руководства УЕФА. Финальный матч турнира должен был пройти 28 мая на "Газпром Арене". Новым место проведения финала стал стадион "Стад де Франс" в Париже. Финал Лиги чемпионов должен пройти 28 мая.​​​​​​​

"УЕФА хотел бы выразить свою благодарность и признательность президенту Франции Эммануэлю Макрону за его личную поддержку и приверженность переносу самой престижной игры европейского клубного футбола во Францию ​​во время беспрецедентного кризиса", - говорится в сообщении.

В УЕФА также подчеркнули, что организация вместе с правительством Франции будут "полностью поддерживать усилия многих заинтересованных сторон по обеспечению спасения футболистов и их семей в Украине, которые сталкиваются с ужасными человеческими страданиями, разрушениями и вынужденными перемещением".

Кроме того, было принято решение, что украинские и российские клубы, а также сборные этих стран будут играть свои матчи под эгидой УЕФА на нейтральных полях, то есть на территории других государств.

В ближайшей перспективе это означает, что "Спартак" (единственная российская команда, продолжающая борьбу в еврокубках) домашний матч 1/8 финала Лиги Европы проведёт не в Москве, а за пределами России.

Напомним, ранее сборные Польши, Швеции и Чехии по футболу объявили, что не поедут в Россию на стыковые матчи чемпионата мира-2022 из-за ситуации в Украине. Все три футбольные федерации выпустили совместное заявление, призвав ФИФА и УЕФА выбрать другое место для проведения матчей.