Фото ⟩ Колоритный кёрлингист пожертвует свои длинные волосы на парики

Мэтт поразил зрителей своим оригинальным стилем, шикарными длинными волосами и неповторимыми усами. Он объяснял, что с такими усами он уверен в себе на все сто.

Кроме этого, Хэмилтон носит блестящую обувь для кёрлинга и носки с персонажами анимационного сериала "Рик и Морти". Дополняют его образ кепки.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Напомним, в 2018-м Хэмилтон участвовал в Олимпиаде в Пхёнчхане и взял там золото. В 2022 году американцам не повезло и матч за третье место они проиграли Канаде.

Но Хэмилтон собрал деньги на благотворительность. Именно его яркий образ помог привлечь внимание. Оказалось, что волосы Мэтт отращивает специально. Так он привлекает внимание к проблеме исследований рака мозга и сотрудничает с некоммерческой организацией Stache Strong (она помогает людям в борьбе со смертельным заболеванием).

Эта болезнь не чужда Мэтту. Раком мозга болен его дядя, так что спортсмен сам прекрасно осведомлён о проблемах, с которыми сталкиваются люди.

Хэмилтон обещал отрезать свои волосы после Игр и отдать их на производство качественных париков для детей.

Кстати, Мэтт делает это не в первый раз - к ЧМ-2021 в Калгари он тоже отрастил волосы и пожертвовал их.

"После этой Олимпиады все мои волосы пойдут на помощь для детей. Я считаю это правильным. Рак затрагивает всех нас. Если мои нелепые длинные волосы хоть немного помогают в борьбе с раком, то это хорошо", - сказал он.

Перед стартом Олимпиады Хэмилтон запустил сбор средств для Stache Strong и поставил задачу собрать 5 тысяч долларов. К окончанию Игр он собрал почти десять тысяч.