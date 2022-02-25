Видео ⟩ СМИ: Украина нанесла авиаудар по военному аэродрому в Ростовской области

Фотография предполагаемого места обстрела появилась в Facebook командования Воздушных сил ВСУ с подписью "А кто это сделал". Российские власти не подтвердили факт обстрела, но неофициальная информация о нем появилась в нескольких российских СМИ.

По данным Baza, после авиаудара на аэродроме начался пожар.

Издание "Блокнот" сообщило, что в результате авиаудара погибли четыре человека. Информация о погибших не подтверждена.