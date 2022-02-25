Видео ⟩ СМИ: Украина нанесла авиаудар по военному аэродрому в Ростовской области
Вооруженные силы Украины нанесли авиаудар по военному аэродрому Миллерово в Ростовской области, сообщает "Медуза".
Вооруженные силы Украины нанесли авиаудар по военному аэродрому Миллерово в Ростовской области, сообщает "Медуза".
Фотография предполагаемого места обстрела появилась в Facebook командования Воздушных сил ВСУ с подписью "А кто это сделал". Российские власти не подтвердили факт обстрела, но неофициальная информация о нем появилась в нескольких российских СМИ.
По данным Baza, после авиаудара на аэродроме начался пожар.
Издание "Блокнот" сообщило, что в результате авиаудара погибли четыре человека. Информация о погибших не подтверждена.
Российские вооруженные силы начали вторжение на территорию Украины утром 24 февраля. Вооруженные силы России потеряли около 3200 военнослужащих и 500 единиц техники в Украине в первый день войны, сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины вечером в четверг, 24 февраля. Минобороны РФ уже отрицает потери техники и военнослужащих, заявляя о дезинформации со стороны Украины.