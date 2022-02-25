Пт, 25.02.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

ВИДЕО ⟩ Усик вернулся в Украину и сделал заявление о войне с Россией

ФОТО: AFP/SCANPIX

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO украинец Александр Усик высказался о ситуации в своей стране.

"Дорогая Украина, дорогие украинцы! Многие СМИ написали, что я убежал. Нет! Я ездил по роботе, я вернулся, я дома. Друзья, нам нужно объединиться. Потому что очень тяжёлое время сейчас наступило. Меня очень сильно переполняют эмоции", - сказал Усик в своём Instagram.

"Я очень переживаю за свою страну, за многих наших людей. Друзья, нужно остановить эту войну, и мы должны это сделать. Все вместе".

Ожидается, что свой следующий бой украинец проведёт с британцем Энтони Джошуа. В 2021 году Усик уверенно победил Джошуа и отобрал у него все пояса. Бой-реванш Усик - Джошуа может состояться уже этой весной.

Кроме того, украинец в теории претендует на то, чтобы встретиться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и стать абсолютно лучшим в супертяжёлом весе.

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