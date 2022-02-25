ВИДЕО ⟩ Усик вернулся в Украину и сделал заявление о войне с Россией
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO украинец Александр Усик высказался о ситуации в своей стране.
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO украинец Александр Усик высказался о ситуации в своей стране.
"Дорогая Украина, дорогие украинцы! Многие СМИ написали, что я убежал. Нет! Я ездил по роботе, я вернулся, я дома. Друзья, нам нужно объединиться. Потому что очень тяжёлое время сейчас наступило. Меня очень сильно переполняют эмоции", - сказал Усик в своём Instagram.
Ожидается, что свой следующий бой украинец проведёт с британцем Энтони Джошуа. В 2021 году Усик уверенно победил Джошуа и отобрал у него все пояса. Бой-реванш Усик - Джошуа может состояться уже этой весной.
Кроме того, украинец в теории претендует на то, чтобы встретиться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и стать абсолютно лучшим в супертяжёлом весе.