ВИДЕО ⟩ Усик вернулся в Украину и сделал заявление о войне с Россией

"Дорогая Украина, дорогие украинцы! Многие СМИ написали, что я убежал. Нет! Я ездил по роботе, я вернулся, я дома. Друзья, нам нужно объединиться. Потому что очень тяжёлое время сейчас наступило. Меня очень сильно переполняют эмоции", - сказал Усик в своём Instagram.

"Я очень переживаю за свою страну, за многих наших людей. Друзья, нужно остановить эту войну, и мы должны это сделать. Все вместе".

Ожидается, что свой следующий бой украинец проведёт с британцем Энтони Джошуа. В 2021 году Усик уверенно победил Джошуа и отобрал у него все пояса. Бой-реванш Усик - Джошуа может состояться уже этой весной.