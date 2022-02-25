Зеленский предложил России начать переговоры - Песков ответил, что это возможно

Он назвал российское вторжение в Украину "началом войны против Европы, а также и призвал всех жителей континента выходить на акции протеста с требованием остановить войну.

"Медуза" приводит текст обращения Владимира Зеленского:

"Вторжение России в Украину - это не просто вторжение, это начало войны против Европы. Против единства Европы. Против базовых прав человека. Против всех правил сосуществования на континенте. Против того, что европейские государства отказываются разделять границы силой.

Уже второй день города Украины подвергаются ракетно-бомбовым ударам. Танковые колонны и авианалеты максимально похожи на то, что Европа уже давно видела - во время Второй мировой войны и о чем говорила "никогда снова". Но вот это! Снова есть. Теперь.

В 2022 году. Спустя 75 лет после завершения Второй мировой войны.

Уверен, вы это видите, вся Европа. Но мы не видим, что вы собираетесь с этим делать. Как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам в Украине?

Выходите, выходите на площади и требуйте окончания войны. Это наше право, это ваше право".

В конце своего заявления Владимир Зеленский обратился по-русски к Владимиру Путину: "Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои.

Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".

Видео: Зеленский обратился к Европе и Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова отправить делегацию в Минск на переговоры.

"Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", - цитирует сказанное Песковым "Интерфакс".

Он сказал, что "в этом контексте" Путин готов провести переговоры в Минске. В делегацию от Москвы войдут представители Минобороны, МИДа и администрации президента.