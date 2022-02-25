Пт, 25.02.2022
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Янис Урбанович, лидер партии "Согласие"

"Спартак" узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы

Футболисты "Спартака" ФОТО: AP/Scanpix

В пятницу, 25 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022.

Итоги жеребьёвки:

  • "Рейнджерс" (Шотландия) - "Црвена Звезда" (Сербия)
  • "Брага" (Португалия) - "Монако" (Франция)
  • "Порту" (Португалия) - "Лион" (Франция)
  • "Аталанта" (Италия) - "Байер" (Германия)
  • "Севилья" (Испания) - "Вест Хэм Юнайтед" (Англия)
  • "Барселона" (Испания) - "Галатасарай" (Турция)
  • "РБ Лейпциг" (Германия) - "Спартак" (Россия)
  • "Бетис" (Испания) - "Айнтрахт" (Германия)

Первые матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы пройдут 10 марта, а ответные игры запланированы на 17 марта.

Отметим, что из-за ситуации в Украине УЕФА принял решение, что украинские и российские клубы, а также сборные этих стран будут играть свои матчи под эгидой УЕФА на нейтральных полях, то есть на территории других государств.

Таким образом, "Спартак" (единственная российская команда, продолжающая борьбу в еврокубках) домашний матч 1/8 финала Лиги Европы проведёт не в Москве, а за пределами России.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт 18 мая в Севилье на стадионе "Санчес Писхуан".

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