"Спартак" узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы
В пятницу, 25 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022.
В пятницу, 25 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022.
Итоги жеребьёвки:
Первые матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы пройдут 10 марта, а ответные игры запланированы на 17 марта.
Отметим, что из-за ситуации в Украине УЕФА принял решение, что украинские и российские клубы, а также сборные этих стран будут играть свои матчи под эгидой УЕФА на нейтральных полях, то есть на территории других государств.
Таким образом, "Спартак" (единственная российская команда, продолжающая борьбу в еврокубках) домашний матч 1/8 финала Лиги Европы проведёт не в Москве, а за пределами России.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт 18 мая в Севилье на стадионе "Санчес Писхуан".