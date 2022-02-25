Кариньш не исключает возможность отключения России от системы SWIFT

В интервью агентству LETA Кариньш напомнил, что в пятницу вечером лидеры стран ЕС согласовали второй пакет санкций против России, более глубоко захватывающий российский энергетический, экономический и транспортный сектор. По словам Кариньша, включенный в санкции запрет на экспорт технологий окажет очень негативное влияние на Россию.

"Мы находимся в беспрецедентных обстоятельствах. Никогда прежде ЕС и США не работали так тесно над санкциями.

Да, санкции не имеют немедленного эффекта, но в долгосрочной перспективе они разрушительны", - сказал он.

Кариньш сообщил, что сегодня вечером партнеры по ЕС приняли решение без задержек и разногласий, посвятив несколько часов обсуждениям. "Мы не спорили о санкциях, фактически мы смогли принять их в самом начале встречи", - сказал премьер, добавив, что в ходе обсуждения были сделаны дополнительные предложения о путях усиления санкций. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении продолжать работу над следующими санкциями.

Хотя ни США, ни ЕС пока не включили в свои санкционные списки положение об исключении России из системы SWIFT,

Кариньш не исключает, что это все же может произойти. Главное, чтобы такое решение было принято на международном уровне.

Премьер-министр убежден, что, несмотря на то, что санкции окажут влияние не только на Россию, но и на весь ЕС, для Латвии дешевле заплатить за санкции, чем пережить реальную войну.