Видео ⟩ Чуть ли не единственное интервью Абрамовича, где слышно его голос

Сейчас в Сети не найти полноценной живой беседы с Абрамовичем. Многие даже не знают, как звучит его голос. Но на YouTube нашлись некоторые записи беседы с олигархом, их публикует Sport24.ru.
В одном из них Абрамович в скромном сером свитере рассказывает о покупке ряда объектов в алюминиевой промышленности. Тогда он говорит о том, что кому-то нравится звать его олигархом, но ему подошло бы и обращение "депутат". Так бизнесмен говорил о себе до того, как купил футбольный клуб "Челси".
Еще одно видео, в котором Абрамович в меховой шапке снимается в агитационном ролике.
Напомним, Роман Аркадьевич не посещал домашние матчи лондонского "Челси" больше трёх лет. В последний раз владелец "Челси" прилетал в Лондон 1 апреля 2018 года, затем его ложа на Западной трибуне пустовала.