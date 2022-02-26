Видео ⟩ Чуть ли не единственное интервью Абрамовича, где слышно его голос

Сейчас в Сети не найти полноценной живой беседы с Абрамовичем. Многие даже не знают, как звучит его голос. Но на YouTube нашлись некоторые записи беседы с олигархом, их публикует Sport24.ru.

В одном из них Абрамович в скромном сером свитере рассказывает о покупке ряда объектов в алюминиевой промышленности. Тогда он говорит о том, что кому-то нравится звать его олигархом, но ему подошло бы и обращение "депутат". Так бизнесмен говорил о себе до того, как купил футбольный клуб "Челси".

Еще одно видео, в котором Абрамович в меховой шапке снимается в агитационном ролике.​