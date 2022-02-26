Сб, 26.02.2022
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Валдис Затлерс, экс-президент Латвии

Видео ⟩ Чуть ли не единственное интервью Абрамовича, где слышно его голос

ФОТО: REUTERS/Suzanne Plunkett/ Scanpix

Российский бизнесмен Роман Абрамович в прошлогодней интервью изданию Forbes объяснил, для чего он приобрёл футбольный клуб "Челси". Но этот разговор был опубликован в виде текста, а как же звучит его голос?

Сейчас в Сети не найти полноценной живой беседы с Абрамовичем. Многие даже не знают, как звучит его голос. Но на YouTube нашлись некоторые записи беседы с олигархом, их публикует Sport24.ru.

В одном из них Абрамович в скромном сером свитере рассказывает о покупке ряда объектов в алюминиевой промышленности. Тогда он говорит о том, что кому-то нравится звать его олигархом, но ему подошло бы и обращение "депутат". Так бизнесмен говорил о себе до того, как купил футбольный клуб "Челси".

Еще одно видео, в котором Абрамович в меховой шапке снимается в агитационном ролике.​

Напомним, Роман Аркадьевич не посещал домашние матчи лондонского "Челси" больше трёх лет. В последний раз владелец "Челси" прилетал в Лондон 1 апреля 2018 года, затем его ложа на Западной трибуне пустовала.

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