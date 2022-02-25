Первый канал отменил сегодняшний выпуск шоу "Вечерний Ургант"

Как сообщила "Подъему" пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова, программу сняли с эфира, поскольку есть "более важные общественно-политические события".

Ранее российский музыкант Лева Би-2, телеведущий Иван Ургант, актер Семен Слепаков, Александр Паль и многие другие звезды опубликовали в своих Instagram фото черного квадрата с подписью: "Нет войне". Телеведущий Александр Гудков написал 24 февраля, что ему стыдно, что он родился в этот день.