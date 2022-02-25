Пт, 25.02.2022
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Первый канал отменил сегодняшний выпуск шоу "Вечерний Ургант"

Иван Ургант ФОТО: Кадр из видео

Первый канал отменил сегодняшний выпуск шоу "Вечерний Ургант". Официальных комментариев по поводу отмены выпуска на данный момент нет, передает "Эхо Москвы". 

Ранее ведущие передачи Иван Ургант и Александр Гудков публично высказались против войны с Украиной.

Как сообщила "Подъему" пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова, программу сняли с эфира, поскольку есть "более важные общественно-политические события".

"Иван Ургант, безусловно, продолжает работу на канале", - цитирует ее "Медиазона".

Ранее российский музыкант Лева Би-2, телеведущий Иван Ургант, актер Семен Слепаков, Александр Паль и многие другие звезды опубликовали в своих Instagram фото черного квадрата с подписью: "Нет войне". Телеведущий Александр Гудков написал 24 февраля, что ему стыдно, что он родился в этот день. 

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