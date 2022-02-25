Первый канал отменил сегодняшний выпуск шоу "Вечерний Ургант"
Первый канал отменил сегодняшний выпуск шоу "Вечерний Ургант". Официальных комментариев по поводу отмены выпуска на данный момент нет, передает "Эхо Москвы".
Первый канал отменил сегодняшний выпуск шоу "Вечерний Ургант". Официальных комментариев по поводу отмены выпуска на данный момент нет, передает "Эхо Москвы".
Ранее ведущие передачи Иван Ургант и Александр Гудков публично высказались против войны с Украиной.
Как сообщила "Подъему" пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова, программу сняли с эфира, поскольку есть "более важные общественно-политические события".
"Иван Ургант, безусловно, продолжает работу на канале", - цитирует ее "Медиазона".
Ранее российский музыкант Лева Би-2, телеведущий Иван Ургант, актер Семен Слепаков, Александр Паль и многие другие звезды опубликовали в своих Instagram фото черного квадрата с подписью: "Нет войне". Телеведущий Александр Гудков написал 24 февраля, что ему стыдно, что он родился в этот день.