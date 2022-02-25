Евросоюз внесет в санкционный список лично Путина и Лаврова
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила, что в санкционные списки ЕС внесены министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент России Владимир Путин.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила, что в санкционные списки ЕС внесены министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент России Владимир Путин.
"Мы вносим в санкционные списки не только олигархов, поэтому мы уже внесли в него многочисленных чиновников, которые подготовили эти шаги (войну. - Прим. ред.). Мы вносим в списки президента господина Путина и министра иностранных дел господина Лаврова. Они несут ответственность за то, что безвинные люди в Украине умирают, они несут ответственность за то, что международная система попирается ногами, и мы, европейцы, не принимаем этого", - сказала министр.
Ранее о еще более жестких санкциях договорились лидеры стран ЕС, президент США Джо Байден также объявил о новых санкциях. А премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш все еще не исключает возможности отключения России от системы SWIFT.