Евросоюз внесет в санкционный список лично Путина и Лаврова

"Мы вносим в санкционные списки не только олигархов, поэтому мы уже внесли в него многочисленных чиновников, которые подготовили эти шаги (войну. - Прим. ред.). Мы вносим в списки президента господина Путина и министра иностранных дел господина Лаврова. Они несут ответственность за то, что безвинные люди в Украине умирают, они несут ответственность за то, что международная система попирается ногами, и мы, европейцы, не принимаем этого", - сказала министр.