25 февраля в одном абзаце ⟩ Лембергс вышел из тюрьмы, задержаны подозреваемые в убийстве Беззубова, второй день войны

События дня в одном абзаце

Все обсуждают

К сожалению, главная тема последних дней очевидна - Украина. Все самые важные новости и события, происходящие во второй день войны можно прочитать и обсудить здесь.

Чтиво дня

Для многих пандемия стала поводом или причиной круто изменить свою жизнь. Например, для рижанки Марии Фокиной, которая вместо преподавания танцев стала работать на круизном лайнере.