25 февраля в одном абзаце ⟩ Лембергс вышел из тюрьмы, задержаны подозреваемые в убийстве Беззубова, второй день войны

События дня в одном абзаце
Понятно, что большая часть событий связана только с одним - войной в Украине. Но давайте сосредоточимся на том, что происходит кроме этого. За последние сутки выявлено 9952 новых случая Covid-19, впервые за долгое время это число меньше 10 тысяч в рабочие дни. Экс-мэр Айварс Лембергс все-таки вышел из тюрьмы под залог в 100 тысяч евро. Он уже рассказал, что продолжит руководить своей партией и работать в городской думе. А в Москве тем временем задержали обоих подозреваемых в убийстве футбольного агента Романа Беззубова. А министр образования Анита Муйжниеце заявила, что окружающие нас события только доказывают, что надо заботиться о латышском языке. Она предлагает оставить образование только на государственном языке. А теперь про Украину - только самое главное. В стране была объявлена всеобщая мобилизация, многие опасались ночной атаки на Киев. И действительно, было сообщено о взрывах в городе. Позже Россия рассказала о потерях украинской армии, а Украина - о потерях российской. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию к переговорам. Меж тем Латвия готова принять до 10 тысяч беженцев, но насколько безопасно могут чувствовать себя страны Балтии? На всякий случай, Владимир Владимирович, нас спасать не надо. Продавать российские продукты отказались крупнейшие торговые сети: Rimi и Maxima. От сотрудничества с Россией отказалось и предприятие Dobeles dzirnavnieks, а кинотеатр Forum Cinemas прекратил показ российского кино.
К сожалению, главная тема последних дней очевидна - Украина. Все самые важные новости и события, происходящие во второй день войны можно прочитать и обсудить здесь.
Для многих пандемия стала поводом или причиной круто изменить свою жизнь. Например, для рижанки Марии Фокиной, которая вместо преподавания танцев стала работать на круизном лайнере.
Галерея дня: К посольству Украины в Риге приносят цветы и свечи. Доминируют, конечно, голубо-желтые цвета.