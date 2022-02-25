Россию отстранили от участия в "Евровидении"

"Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса в Украине включение российской заявки в конкурс в этом году приведет к ухудшению репутации конкурса", - заявили в ЕВС.

"EBU - это аполитичная членская организация вещателей, приверженная отстаиванию ценностей государственной службы. Мы по-прежнему привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене", - добавили в организации.