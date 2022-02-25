Пт, 25.02.2022
Политика одной правды, одного мерзавца в значительной мере восемь лет способствовала этой эскалации Янис Урбанович, лидер партии "Согласие"
Янис Урбанович, лидер партии "Согласие"
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Россию отстранили от участия в "Евровидении"

Евровидение. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Европейский вещательный союз (ЕВС) принял решение об отстранении России от участии в конкурсе "Евровидение" в этом году.

"Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса в Украине включение российской заявки в конкурс в этом году приведет к ухудшению репутации конкурса", - заявили в ЕВС.

"EBU - это аполитичная членская организация вещателей, приверженная отстаиванию ценностей государственной службы. Мы по-прежнему привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене", - добавили в организации.

Отметим, что Россия так и не успела сообщить о том, кто будет представлять страну на конкурсе в этом году. От Латвии, в свою очередь, в Турин поедет группа Citi zēni.

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