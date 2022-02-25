Россию отстранили от участия в "Евровидении"
Европейский вещательный союз (ЕВС) принял решение об отстранении России от участии в конкурсе "Евровидение" в этом году.
Европейский вещательный союз (ЕВС) принял решение об отстранении России от участии в конкурсе "Евровидение" в этом году.
"Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса в Украине включение российской заявки в конкурс в этом году приведет к ухудшению репутации конкурса", - заявили в ЕВС.
"EBU - это аполитичная членская организация вещателей, приверженная отстаиванию ценностей государственной службы. Мы по-прежнему привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене", - добавили в организации.
Отметим, что Россия так и не успела сообщить о том, кто будет представлять страну на конкурсе в этом году. От Латвии, в свою очередь, в Турин поедет группа Citi zēni.