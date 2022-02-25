"Демилитаризация" Украины: какие цели преследует российская армия и что будет дальше?

Прямо сейчас ключевой вопрос - что будет делать российская армия с большими городами: захватывать их целиком или обходить и двигаться дальше на Киев?

Михаил Ходаренок, российский военный обозреватель

Видите ли, руководство России подробно не раскрыло, что оно понимает под этим, и можно только гадать, что оно понимает под "демилитаризацией". Вполне возможно, что это означает полное разоружение украинской армии и содержание в будущем в пределах Украины только каких-то полицейских формирований.

Пока что можно только гадать, "специальная военная операция" только началась, и сейчас предсказывать промежуточные итоги я бы не стал. Характер действий сторон еще по большому счету не обозначился.

Может ли на этом этапе ожесточенное сопротивление украинской армии что-то изменить? Тут все зависит от украинской стороны. При любом вооруженном конфликте ожесточенное сопротивление стороны противника самым серьезным образом влияет на исход действий.

Роман Гусаров, журналист, эксперт в авиации

Я понимаю это так: Россия воспринимает действия Украины в сотрудничестве с НАТО как опасность. На ее территории остается определенная военная инфраструктура. И под "демилитаризацией" понимается приостановление действенности, развития инфраструктуры Запада на территорию Украины.

Речь не идет о войне в понимании "до последнего солдата". На данный момент, насколько я вижу, все удары, которые наносятся российской армией, касаются объектов военной инфраструктуры: уничтожены объекты ПВО, аэродромы, авиация, и армия продвигается вглубь территории Украины колоннами, нет войны "по фронту".

О количестве таких объектов - десятки или тысячи - трудно сказать, но все действующие объекты, на востоке Украины, на Левобережье, они уже выведены из строя, не функционируют аэродромы, РЛС, подавлена система ПВО.

Хочется надеяться, что все это закончится такими точечными ударами и [объявлением] о готовности сторон к переговорам. Но однозначно "демилитаризация" подразумевает смену или власти, или вектора власти. Те решения, которые украинская власть продолжает принимать, это те решения, с которыми Россия не может существовать.

Александр Ермаков, независимый военный обозреватель

Военная бронетехника российской армии едет по улице в Армянске, Крым ФОТО: Reuters

Так-то по определению можно посчитать, что речь идет о лишении ВСУ большей части тяжелый вооружений, свертывания штатов украинских сил, они сейчас почти на уровне военного времени, лишение численности - не в грубом варианте, конечно.

Только один человек знает, что имеется в виду. Может быть, чтобы по итогам ВСУ распустили по домам, оставили в штатной численности мирного времени, без тяжелого вооружения, например так. Гадать сейчас невозможно.