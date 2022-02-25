Фото ⟩ Франция, США, Индия: как в мире поддерживают Украину

Великобритания, Лондон

Акции протеста в Лондоне проходят на Даунинг-стрит - улице, где располагаются резиденции важнейших фигур правительства Великобритании.

ФОТО: TOLGA AKMEN/AFP

Германия, Ганновер

Сильный дождь не помешал жителям Ганновера поддержать украинцев.

ФОТО: Moritz Frankenberg/dpa via AP

Греция, Афины

На фотографии вы видите колонну представителей Коммунистической партии Греции. В Афинах тысячи протестующих прошлись от посольства России к посольству США.

ФОТО: EPA/YANNIS KOLESIDIS

Грузия, Тбилиси

Демонстрация в Тбилиси собрала около 30 тысяч человек.

ФОТО: VANO SHLAMOV/AFP

Индия, Нью-Дели

Новость о вторжении России в Украину встревожила людей во всех уголках планеты. Вот родственники и друзья индийских студентов, которые обучаются в Харьковском университете, протестуют у посольства России в Нью-Дели.

ФОТО: AP Photo/Manish Swarup

Испания, Мадрид

В столице Испании акция протеста прошла на площади Пуэрта-дель-Соль - главной площади Мадрида.

ФОТО: AP Photo/Manu Fernandez

Италия, Рим

Итальянские протестующие тоже выбрали достопримечательность, а именно - Колизей!

ФОТО: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Польша, Варшава

В столице Польши демонстрация прошла у посольства России.

ФОТО: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Россия, Санкт-Петербург

Первые акции протеста в России прошли еще вчера, 24 февраля, в результате чего по всей стране было задержано более 1700 человек. Но сегодня, 25 февраля, люди снова вышли на демонстрации.

ФОТО: AP Photo/Dmitri Lovetsky

США, Вашингтон

Американская акция поддержки Украины проходит у входа в Белый дом. Малое количество людей объясняется тем, что в США еще только начало дня.

ФОТО: Samuel Corum/Getty Images/AFP

Франция, Париж

Акции протеста в Париже проходили в четверг, а сегодня в цвета флага Украины подсвечена Эйфелева башня.