Фото ⟩ Франция, США, Индия: как в мире поддерживают Украину

Новость о вторжении России в Украину встревожила людей во всех уголках планеты. Вот родственники и друзья индийских студентов, которые обучаются в Харьковском университете, протестуют у посольства России в Нью-Дели.
Испания, Мадрид
В столице Испании акция протеста прошла на площади Пуэрта-дель-Соль - главной площади Мадрида.
Италия, Рим
Итальянские протестующие тоже выбрали достопримечательность, а именно - Колизей!
Польша, Варшава
В столице Польши демонстрация прошла у посольства России.
Россия, Санкт-Петербург
Первые акции протеста в России прошли еще вчера, 24 февраля, в результате чего по всей стране было задержано более 1700 человек. Но сегодня, 25 февраля, люди снова вышли на демонстрации.
США, Вашингтон
Американская акция поддержки Украины проходит у входа в Белый дом. Малое количество людей объясняется тем, что в США еще только начало дня.
Франция, Париж
Акции протеста в Париже проходили в четверг, а сегодня в цвета флага Украины подсвечена Эйфелева башня.