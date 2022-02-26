Это несколько семей, которым помогает Латвийская ассоциация самаритян. Все они прибыли из Киева. Также несколько групп все еще находятся на пути в Латвию. Люди надеются, что Украину вскоре перестанут бомбить и они смогут вернуться домой. Указывают, что беженцы либо уже бывали в Латвии, либо имеют здесь знакомых. Латвийцев, особенно рижан, призывают участвовать в размещении украинцев. Есть сведения, что некоторые рижане готовы давать беженцам ключи от своих квартир или домов.