Онлайн ⟩ "Ночь будет сложной". Стрельба и взрывы в Киеве. Война в Украине. День третий
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- Зеленский: штурм Киева начнется ночью
- В Ригу приехали первые беженцы из Украины
- ЕС, Британия, США, Канада и Австралия вводят санкции против Путина и Лаврова
Продолжается российская военная агрессия против Украины. RUS TVNET сообщает о главном за третий день войны. В режиме онлайн.
Зеленский: штурм Киева начнется ночью
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что штурм столицы страны Киева российскими войсками назначен уже на ближайшие часы. Сообщается о стрельбе в разных районах украинской столицы.
- сказал он.
Сообщается о взрывах и стрельбе боях в разных районах украинской столицы.
В Ригу приехали первые беженцы из Украины
Это несколько семей, которым помогает Латвийская ассоциация самаритян. Все они прибыли из Киева. Также несколько групп все еще находятся на пути в Латвию. Люди надеются, что Украину вскоре перестанут бомбить и они смогут вернуться домой. Указывают, что беженцы либо уже бывали в Латвии, либо имеют здесь знакомых. Латвийцев, особенно рижан, призывают участвовать в размещении украинцев. Есть сведения, что некоторые рижане готовы давать беженцам ключи от своих квартир или домов.
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