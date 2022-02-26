Онлайн ⟩ Стрельба и взрывы в Киеве. Война в Украине. День третий

По всему Киеву - взрывы и стрельба

В Ригу приехали первые беженцы из Украины

ЕС, Британия, США, Канада и Австралия вводят санкции против Путина и Лаврова

Украинские военные отбили город Васильков

Продолжается российская военная агрессия против Украины. RUS TVNET сообщает о главном за третий день войны. В режиме онлайн.

Зеленский: штурм Киева начнется ночью

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что штурм столицы страны Киева российскими войсками назначен на раннее утро 26 февраля. Сообщается о стрельбе и взрывах в разных районах украинской столицы.

"Эту ночь мы должны выстоять. Судьба Украины решается прямо сейчас. Ночь будет тяжелой. Очень тяжелой",

- сказал он.

Есть новости о стрельбе в Одессе и других городах Украины.

В Ригу приехали первые беженцы из Украины

Это несколько семей, которым помогает Латвийская ассоциация самаритян. Все они прибыли из Киева. Также несколько групп все еще находятся на пути в Латвию. Люди надеются, что Украину вскоре перестанут бомбить и они смогут вернуться домой. Указывают, что беженцы либо уже бывали в Латвии, либо имеют здесь знакомых. Латвийцев, особенно рижан, призывают участвовать в размещении украинцев. Есть сведения, что некоторые рижане готовы давать беженцам ключи от своих квартир или домов.

Украинские военные отбили город Васильков

Украинские военные отбили город Васильков, расположенный в 25 километрах от Киева. Как сообщила мэр города Наталья Балашинова, ночью там был высажен российский десант. "Российские десантники высадились с парашютами на полях, лесах и селах нашей общины. Страшнее всего было на улице Декабристов, там шли бои, улица пылала. Они мечтали захватить наш аэродром, чтобы разместить свои боевые части, но наша 40-я бригада была сильной и отразила атаку", - рассказала она изданию УНИАН.

По словам Балашиновой, потери есть и в рядах украинских военнослужащих.