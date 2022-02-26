Онлайн ⟩ В Киеве ракеты попали в многоэтажку, Латвия закрывает небо для России. Война в Украине. День третий
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- В Киеве ракеты попали в многоэтажку
- В Ригу приехали первые беженцы из Украины
- Латвия, Литва и Эстония закрывают небо для российской авиации
- Украинские военные отбили город Васильков
- Зеленский заявил, что украинская армия не сложит оружие
Продолжается российская военная агрессия против Украины. RUS TVNET сообщает о главном за третий день войны. В режиме онлайн.
Зеленский заявил, что украинская армия не сложит оружие
Президент Украины Владимир Зеленский утром в субботу, 28 февраля, в Telegram-канале опубликовал короткое видео, снятое у здания администрации президента. Он призвал не верить фейкам о том, что он якобы приказал армии сложить оружие.
"Значит так, я тут, никакое оружие мы не складываем. Будем защищать нашу страну, потому что наше оружие - наша правда, наша правда в том, что это наша земля, наша страна, наши дети. И мы все это будем защищать", - сказал Зеленский.
В Киеве ракеты попали в многоэтажку
Утром в субботу в 18-этажный жилой дом на проспекте Лобановского в киевском районе Жуляны попали две ракеты. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что, по предварительной информации, в результате взрыва в многоэтажном доме в Киеве никто не погиб.
Сначала поступила информации о попадании одной ракеты, однако затем сообщили и о второй - она попала в нижнюю часть высотного здания.
По информации "Медузы" в районе проспекта Лобановского, где в жилой дом попали ракеты, нет военных объектов.
Латвия, Литва и Эстония закрывают небо для российской авиации
Латвия и Эстония закрывают свое воздушное пространство для российской авиации. "Латвия закроет свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний", - сообщил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
Власти Литвы также объявили о запрете на использование воздушного пространства страны российскими самолетами.
В Ригу приехали первые беженцы из Украины
Это несколько семей, которым помогает Латвийская ассоциация самаритян. Все они прибыли из Киева. Также несколько групп все еще находятся на пути в Латвию. Люди надеются, что Украину вскоре перестанут бомбить и они смогут вернуться домой. Указывают, что беженцы либо уже бывали в Латвии, либо имеют здесь знакомых. Латвийцев, особенно рижан, призывают участвовать в размещении украинцев. Есть сведения, что некоторые рижане готовы давать беженцам ключи от своих квартир или домов.
Украинские военные отбили город Васильков
Украинские военные отбили город Васильков, расположенный в 25 километрах от Киева. Как сообщила мэр города Наталья Балашинова, ночью там был высажен российский десант. "Российские десантники высадились с парашютами на полях, лесах и селах нашей общины. Страшнее всего было на улице Декабристов, там шли бои, улица пылала. Они мечтали захватить наш аэродром, чтобы разместить свои боевые части, но наша 40-я бригада была сильной и отразила атаку", - рассказала она изданию УНИАН.
По словам Балашиновой, потери есть и в рядах украинских военнослужащих.
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