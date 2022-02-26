Онлайн ⟩ В России дан приказ наступать по всем направлениям. Война в Украине. День третий

В России дан приказ наступать по всем направлениям

В Киеве ракеты попали в многоэтажку

Латвия, Литва и Эстония закрывают небо для российской авиации

Украинские военные отбили город Васильков

Зеленский заявил, что украинская армия не сложит оружие

Продолжается российская военная агрессия против Украины. RUS TVNET сообщает о главном за третий день войны. В режиме онлайн.

В России дан приказ наступать по всем направлениям

Минобороны России выступило с новым заявлением:

после отказа Украины от переговоров дан приказ о наступлении по всем направлениям



в районе боя у острова Змеиный Минобороны России зафиксировало американские беспилотники

российские силы не наносят ударов по жилым кварталам украинских городов

В Украине заявляют об обстреле жилых районов городов. Также там заявляли, что не отказывались от переговоров, но не готовы их вести на "нагловатых" условиях России, сообщает "Дождь".

Песков заявил, что украинская сторона отказалась от переговоров. Украина это подтвердила

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона отказалась от переговоров. Украина подтвердила отказ от переговоров с Россией, сообщает Русская служба BBC.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил, что Киев отказался от переговоров с Россией.

По его словам, отказ продиктован неготовностью принимать требования, выдвинутые российской стороны.

Зеленский заявил, что украинская армия не сложит оружие

Президент Украины Владимир Зеленский утром в субботу, 28 февраля, в Telegram-канале опубликовал короткое видео, снятое у здания администрации президента. Он призвал не верить фейкам о том, что он якобы приказал армии сложить оружие.

"Значит так, я тут, никакое оружие мы не складываем. Будем защищать нашу страну, потому что наше оружие - наша правда, наша правда в том, что это наша земля, наша страна, наши дети. И мы все это будем защищать", - сказал Зеленский.

В Киеве ракеты попали в многоэтажку

Утром в субботу в 18-этажный жилой дом на проспекте Лобановского в киевском районе Жуляны попали две ракеты. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что, по предварительной информации, в результате взрыва в многоэтажном доме в Киеве никто не погиб.

Сначала поступила информации о попадании одной ракеты, однако затем сообщили и о второй - она попала в нижнюю часть высотного здания.

По информации "Медузы" в районе проспекта Лобановского, где в жилой дом попали ракеты, нет военных объектов.

Латвия, Литва и Эстония закрывают небо для российской авиации

Латвия и Эстония закрывают свое воздушное пространство для российской авиации. "Латвия закроет свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний", - сообщил министр юстиции Латвии Янис Борданс.

Власти Литвы также объявили о запрете на использование воздушного пространства страны российскими самолетами.

В Ригу приехали первые беженцы из Украины

Это несколько семей, которым помогает Латвийская ассоциация самаритян. Все они прибыли из Киева. Также несколько групп все еще находятся на пути в Латвию. Люди надеются, что Украину вскоре перестанут бомбить и они смогут вернуться домой. Указывают, что беженцы либо уже бывали в Латвии, либо имеют здесь знакомых. Латвийцев, особенно рижан, призывают участвовать в размещении украинцев. Есть сведения, что некоторые рижане готовы давать беженцам ключи от своих квартир или домов.

Украинские военные отбили город Васильков

Украинские военные отбили город Васильков, расположенный в 25 километрах от Киева. Как сообщила мэр города Наталья Балашинова, ночью там был высажен российский десант. "Российские десантники высадились с парашютами на полях, лесах и селах нашей общины. Страшнее всего было на улице Декабристов, там шли бои, улица пылала. Они мечтали захватить наш аэродром, чтобы разместить свои боевые части, но наша 40-я бригада была сильной и отразила атаку", - рассказала она изданию УНИАН.

По словам Балашиновой, потери есть и в рядах украинских военнослужащих.