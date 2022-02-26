Видео ⟩ Киев: стрельба уже в центре города

"Эту ночь мы должны выстоять. Судьба Украины решается прямо сейчас. Ночь будет тяжелой. Очень тяжелой", - сказал он.

Сообщается о боях в разных районах украинской столицы. В городе снова объявлена воздушная тревога, жителей просят отправиться в убежище.

Около 2:15 разные источники и СМИ стали сообщать о взрывах в Киеве. Власти города передают информацию о взрывах со стороны ТЭЦ-6 в районе Троещины (там вновь атаки), бои продолжаются в Василькове.

После 3 ночи стрельба и взрывы стали раздаваться в киевском районе Соломенка - это уже близко к центру города, откуда недалеко до ж/д вокзала, позже - в Шулявках - на полпути от западной окраины города к центру Киева. Это могут быть удары русских войск по расположенной там воинской части. Известно о взрывах в районе Соломенки и о стрельбе на северной окраине города.

В украинских соцсетях публикуются видео с горящими машинами на Проспекте победы в Киеве - он проходит через тот же район западнее центра столицы, о взрывах в котором новости поступают в последний час. Горит на проспекте военная техника или попавшие под удар частные автомашины, разобрать сложно.

В 5:00 стрельба и взрывы в Киеве идут практически беспрерывно.

К 5:30 появилась информация, что выстрелы слышны уже в центре Киева, на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщает "Украинская правда". УНИАН передает о стрельбе на Печерске в самом центре украинской столицы.

Мэрия Киева призвала жителей столицы не выходить на улицу - в городе идут бои. "Просим соблюдать спокойствие и быть максимально осторожными! Если вы в укрытии - не оставляйте его сейчас. Если вы дома - не подходите к окнам, не выходите на балконы", - сказано в объявлении администрации.

Корреспондент CNN сообщил о следах запуска ракет с земли.

Large calibre munitions/anti-aircraft munition being fired in Kiev city at the moment. Clashes can be heard all over the city. pic.twitter.com/1F8X21Rt88 — CaucasusWarReport (@Caucasuswar) February 26, 2022

В других городах Украины

BBC также передает о стрельбе в Одессе - на двух видео, вероятно, из этого города заметен огонь из зенитного орудия и залпы систем залпового огня из города или окрестностей по российским войскам. Бои ведутся в Новой Каховке, слышна стрельба в Николаеве - городах на юге Украины - туда армия РФ наступает из Крыма.

В Василькове к юго-западу от Киева бой идет в центре города, где расположена военная часть. Рядом с городом - авиационная база, о серьезных боях за которую несколько часов назад сообщали воздушные силы Украины. По информации командования, армия РФ пытается высадить на аэродроме базы десант.