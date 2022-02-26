Снаряды в жилых районах: Россия могла совершить военные преступления, считает Amnesty

К такому же выводу пришел Элиот Хиггинс, основатель издания Bellingcat (признано в РФ иноагентом), которое не раз отслеживало российские “Смерчи” в других странах.

Команда расследователей Conflict Intelligence Team подтвердила не только факт использование “Смерча”, но и то, что на кадрах - действительно Харьков.

“Удары по населённым пунктам с применением такого оружия — военное преступление”, - заявили в CIT.

Geolocation of BM-30 unexploded rocket : 49.987287, 36.261269

Square of Defenders of Ukraine, Kharkivhttps://t.co/iiDe4rGIj7 https://t.co/KJ7Iy4hpxL pic.twitter.com/1zqdRw8DO4 — Thomas Eydoux (@EydouxT) February 25, 2022

Независимо от них геолокацию кадров в жилом районе Харькова представил и французский журналист Тома Эйду.

В пятницу Amnesty International назвала заявления России о высокоточных ударах ложными.

Организация обвинила Россию в неизбирательных обстрелах населенных кварталов и гражданской инфраструктуры, в том числе больниц.

Харьков, центр города, улица Труфанова. Видео прислали Русской службе Би-би-си местные жители. pic.twitter.com/Y0lc3XBPDa — bbcrussian (@bbcrussian) February 25, 2022

Эксперты организации установили три таких случая, в которых погибло не меньше шести мирных жителей и были ранены еще 12.

"Российская армия проявила вопиющее пренебрежение жизнями мирного населения, используя баллистические ракеты и другое оружие взрывного действия с широкими радиусом поражения в густонаселенных районах", - заявила генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар.

"Некоторые из этих атак могут быть военными преступлениями", - считает Калламар.

По данным ООН, как минимум 25 мирных жителей Украины уже погибли в результате нападения России, 102 человека получили ранения.

Что составляет военное преступление?

Военным преступлением считается нарушение международных законов войны. Ключевой корпус правил ведения боевых действий - Женевские конвенции, которые подписали все члены ООН, в том числе Россия и Украина.

Подписавшие эти конвенции страны должны защищать военнопленных, больных и раненых. Насилия в их адрес, пытки и убийства - военные преступления.

Эти конвенции защищают также гражданское население, и обстрелы населенных пунктов с жертвами среди мирных жителей также могут быть признаны военными преступлениями.

Все страны должны проводить различие между между военными целями и гражданскими объектами.

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге заявил в пятницу, что может расследовать любой акт преступлений против человечества, и потребовал от сторон конфликта соблюдать международное гуманитарное право.

Где еще обстреливают население?

Неразорвавшиеся снаряды в Харькове - не единственный задокументированный обстрел населенных пунктов. В четверг утром, в первые часы российского нападения на Украину, снаряд поразил дом в 300 м от военного аэродрома Чугуев в Харьковской области.

ГСЧС Украины сообщила, что в результате обстрела погиб ребенок, а несколько человек были ранены. Независимые исследователи представили пока только доказательства разрушений по адресу микрорайон Авиатор, 157. Би-би-си подтвердила подлинность снимков с места событий.

Russia has invaded Ukraine. They bombed a civilian apartment complex in Chuhuiv, near Kharkiv. pic.twitter.com/ZqSPYGm2iz — Alexander Lourie (@AlexanderLouri4) February 24, 2022

Кроме того, в пятницу жители и власти города Ахтырка Сумской области заявили, что при обстреле пострадал местный детский сад, который, по расчетам CIT, находится в 600 метрах от воинской части. Мэр города заявил, что обстреливали город из РСЗО “Ураган”.

Bellingcat проверила кадры со снарядом от “Урагана” и установила, что он упал в 200 метрах от детского сада.

Системы “Смерч” могут также использовать снаряды с кассетной головной частью, а кассетные боеприпасы запрещены международными конвенциями.