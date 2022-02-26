Снаряды в жилых районах: Россия могла совершить военные преступления, считает Amnesty

К такому же выводу пришел Элиот Хиггинс, основатель издания Bellingcat (признано в РФ иноагентом), которое не раз отслеживало российские “Смерчи” в других странах.
Команда расследователей Conflict Intelligence Team подтвердила не только факт использование “Смерча”, но и то, что на кадрах - действительно Харьков.
“Удары по населённым пунктам с применением такого оружия — военное преступление”, - заявили в CIT.
Независимо от них геолокацию кадров в жилом районе Харькова представил и французский журналист Тома Эйду.
В пятницу Amnesty International назвала заявления России о высокоточных ударах ложными.
Организация обвинила Россию в неизбирательных обстрелах населенных кварталов и гражданской инфраструктуры, в том числе больниц.
Эксперты организации установили три таких случая, в которых погибло не меньше шести мирных жителей и были ранены еще 12.
"Российская армия проявила вопиющее пренебрежение жизнями мирного населения, используя баллистические ракеты и другое оружие взрывного действия с широкими радиусом поражения в густонаселенных районах", - заявила генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар.
"Некоторые из этих атак могут быть военными преступлениями", - считает Калламар.
По данным ООН, как минимум 25 мирных жителей Украины уже погибли в результате нападения России, 102 человека получили ранения.
Что составляет военное преступление?
Военным преступлением считается нарушение международных законов войны. Ключевой корпус правил ведения боевых действий - Женевские конвенции, которые подписали все члены ООН, в том числе Россия и Украина.
Подписавшие эти конвенции страны должны защищать военнопленных, больных и раненых. Насилия в их адрес, пытки и убийства - военные преступления.
Эти конвенции защищают также гражданское население, и обстрелы населенных пунктов с жертвами среди мирных жителей также могут быть признаны военными преступлениями.
Все страны должны проводить различие между между военными целями и гражданскими объектами.
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге заявил в пятницу, что может расследовать любой акт преступлений против человечества, и потребовал от сторон конфликта соблюдать международное гуманитарное право.
Где еще обстреливают население?
Неразорвавшиеся снаряды в Харькове - не единственный задокументированный обстрел населенных пунктов. В четверг утром, в первые часы российского нападения на Украину, снаряд поразил дом в 300 м от военного аэродрома Чугуев в Харьковской области.
ГСЧС Украины сообщила, что в результате обстрела погиб ребенок, а несколько человек были ранены. Независимые исследователи представили пока только доказательства разрушений по адресу микрорайон Авиатор, 157. Би-би-си подтвердила подлинность снимков с места событий.
Кроме того, в пятницу жители и власти города Ахтырка Сумской области заявили, что при обстреле пострадал местный детский сад, который, по расчетам CIT, находится в 600 метрах от воинской части. Мэр города заявил, что обстреливали город из РСЗО “Ураган”.
Bellingcat проверила кадры со снарядом от “Урагана” и установила, что он упал в 200 метрах от детского сада.
Системы “Смерч” могут также использовать снаряды с кассетной головной частью, а кассетные боеприпасы запрещены международными конвенциями.
Кроме того, в пятницу мэр Горловки в самопровозглашенной ДНР заявил, что двое учителей погибли в местной школе в результате обстрела украинской армии.