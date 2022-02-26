Галерея ⟩ В цвета украинского флага осветили достопримечательности по всему миру

Цветами украинского флага засияли символ Лондона London Eye, Эйфелева башня в Париже, римский Колизей, Бранденбургские ворота в Берлине, Рыбацкий бастион в Будапеште и другие известные места мира.

24 февраля в Риге цветами украинского флага светили несколько зданий, в том числе Памятник Свободы и Ратушу. Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис сообщил, что украинские флаги будут подняты над всеми учреждениями латвийской столицы.

Утром того же дня президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Украине.

Мировое сообщество отреагировало на это осуждением российского режима, санкциями и поддержкой Украины. Тем времени в Украине продолжаются ожесточенные бои с российскими вооруженными силами.