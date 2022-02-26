Фото ⟩ Напротив посольства России создан путь из свечей

Вечером в пятницу, 25 февраля, в Риге у Дома конгрессов прошел спонтанный концерт "Свободу Украине", во время которого латвийские музыканты и хоры объединились в поддержку Украины. Пришедшие взяли с собой не только флаги, плакаты и значки, но и свечи и цветы, которые возложили у посольства Украины.