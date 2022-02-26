Сб, 26.02.2022
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Фото ⟩ Напротив посольства России создан путь из свечей

Пусть из свечей из украинского посольства в российское ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Вечером в пятницу, 25 февраля, в Риге у Дома конгрессов прошел спонтанный концерт "Свободу Украине", во время которого латвийские музыканты и хоры объединились в поддержку Украины. Пришедшие взяли с собой не только флаги, плакаты и значки, но и свечи и цветы, которые возложили у посольства Украины.

Напомним, организаторы мероприятия ранее призывали каждого принести на мероприятие цветы и свечи, чтобы создать путь из цветов и свечей из посольства Украины в посольство России. Оба посольства находятся там же - напротив Дома конгрессов, где прошел концерт.

По наблюдениям портала TVNET, в ходе создания светового пути люди оставляли среди свечек не только флажки Украины, но и цветы и детские рисунки.

Галерея: Пусть из свечей у посольства Украины

Ранее в четверг, 24 февраля, правительство разрешило собираться на пикетах до 3000 человек, чтобы жители могли выразить поддержку Украине. Публичные мероприятия могут проходить в эпидемиологически небезопасной среде. Поправки действуют до 28 февраля, они внесены, чтобы могли состояться пикеты и концерты в поддержку Украине.

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