Фото ⟩ Напротив посольства России создан путь из свечей

Напомним, организаторы мероприятия ранее призывали каждого принести на мероприятие цветы и свечи, чтобы создать путь из цветов и свечей из посольства Украины в посольство России. Оба посольства находятся там же - напротив Дома конгрессов, где прошел концерт.
По наблюдениям портала TVNET, в ходе создания светового пути люди оставляли среди свечек не только флажки Украины, но и цветы и детские рисунки.
Галерея: Пусть из свечей у посольства Украины
Ранее в четверг, 24 февраля, правительство разрешило собираться на пикетах до 3000 человек, чтобы жители могли выразить поддержку Украине. Публичные мероприятия могут проходить в эпидемиологически небезопасной среде. Поправки действуют до 28 февраля, они внесены, чтобы могли состояться пикеты и концерты в поддержку Украине.