Украина - о потерях в российских войсках

По его словам, Вооруженные силы Украины с полицией и терробороной полностью контролируют всю ситуацию и всю территорию Украины, пишет "Украинская правда".

"На 7 утра 26 февраля никакого тактически-оперативного преимущества, несмотря на то количество ресурсов и резервов, которые были вброшены в активные действия Российской Федерацией, вооруженные силы этой страны не получили.

Это говорит о том, что Украина не просто устояла, Украина – побеждает! Активно работают наши вооруженные силы, полиция и терроборона. Люди умеют защищать свое государство", - сказал Подоляк.

Отметим, что со стороны России по поводу потерь по-прежнему тишина, так что поступающую со стороны Украины информацию стоит воспринимать с осторожностью.

Напомним, ранее в субботу Генштаб Украины о потерях России за время войны: 14 самолетов, 8 вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек, 1 "Бук". Россия о своих потерях молчит.