Дети российских политиков, чиновников и олигархов высказались о нападении на Украину

Дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и его внучка Мария Юмашева оставили в соцсетях картинки с надписью "Нет войне". Мария даже приняла участие в акции протеста в Лондоне. Ельцин Центр, в попечительский совет которого входит Татьяна Юмашева, опубликовал призыв "незамедлительно остановить военные действия".

Не осталась в стороне и дочь пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова Елизавета. Она запостила в сторис хештег #нетвойне, но вскоре его удалила.

Бывшая жена Дмитрия Пескова и мать Елизаветы Песковой Екатерина Солоцинская в сторис подробно объяснила, почему выступает против войны.

"Ни один сантиметр присоединенной земли не стоит жизни одного человека. А что, если этот один человек будет ваш ребенок? Готовы ли вы будете им пожертвовать ради ваших амбиций? Я - точно нет..." - цитирует ее "Медиазона".

Она встала на защиту бывшего мужа и заметила, что он "не принимает решения, а лишь транслирует их".

Спортивный блогер Алексей Столяров помолвлен с младшей дочерью Сергея Шойгу Ксенией. 25 февраля у него день рождения. Он написал, что был бы рад, если бы в качестве подарка получил мир.

ФОТО: скриншот "Медиазона"

Дочь бизнесмена Романа Абрамовича София перепостила публикацию про "крупнейшую ложь кремлевской пропаганды". Она подчеркнула, что это ложь, что большинство россиян поддерживает Путина.