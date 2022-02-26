Минобороны России - о потерях Украины

Как заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитно-ракетных комплекса ПВО, 48 радиолокационных станций. Также было сбито семь боевых самолетов, семь вертолетов, девять беспилотных летательных аппаратов, уничтожено восемь военных катеров.

Минобороны РФ отмечает, что военные взяли под полный контроль город Мелитополь. Группировка войск ЛНР захватила населенные пункты Бахмутовка и Гречишкин.

Напомним, ранее на брифинге советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российские войска понесли очень большие потери - по состоянию на утро 26 февраля более 3,5 тысячи погибших россиян и почти 200 пленных.

По его словам, Вооруженные силы Украины с полицией и теробороной полностью контролируют всю ситуацию и всю территорию Украины.