Минобороны России - о потерях Украины
По информации Министерства обороны России, с начала военной операции в Украине Вооруженные силы РФ поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины.
По информации Министерства обороны России, с начала военной операции в Украине Вооруженные силы РФ поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины.
Как заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитно-ракетных комплекса ПВО, 48 радиолокационных станций. Также было сбито семь боевых самолетов, семь вертолетов, девять беспилотных летательных аппаратов, уничтожено восемь военных катеров.
Напомним, ранее на брифинге советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российские войска понесли очень большие потери - по состоянию на утро 26 февраля более 3,5 тысячи погибших россиян и почти 200 пленных.
По его словам, Вооруженные силы Украины с полицией и теробороной полностью контролируют всю ситуацию и всю территорию Украины.
Ранее в субботу Генштаб Украины перечислил потери России за время войны: 14 самолетов, 8 вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек, 1 "Бук". Россия о своих потерях молчит.