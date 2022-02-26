За сутки выявлено 10 117 новых случаев Covid-19, скончались 17 человек

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:​

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

три человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

пять человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

пять человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

три человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

12 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, 5 были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 3967 не были вакцинированы или не прошел полный курс вакцинации, 6150 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился - до 7037,9 случая.

Всего вчера было сделано 22 819 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 44,3%.