За сутки выявлено 10 117 новых случаев Covid-19, скончались 17 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 10 117 новых случая Covid-19, получены данные о 17 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 10 117 новых случая Covid-19, получены данные о 17 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:
12 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, 5 были вакцинированы.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 3967 не были вакцинированы или не прошел полный курс вакцинации, 6150 человек были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился - до 7037,9 случая.
Всего вчера было сделано 22 819 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 44,3%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 644 077 жителей Латвии.