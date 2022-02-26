Сб, 26.02.2022
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Артём Липин, журналист RUS TVNET

За сутки выявлено 10 117 новых случаев Covid-19, скончались 17 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 10 117 новых случая Covid-19, получены данные о 17 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:​

  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;
  • три человека - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • пять человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • пять человек - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • три человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

12 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, 5 были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 3967 не были вакцинированы или не прошел полный курс вакцинации, 6150 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился - до 7037,9 случая.

Всего вчера было сделано 22 819 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 44,3%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 644 077 жителей Латвии.

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