Видео ⟩ Лолита записала видеообращение: "У меня есть не просьба, а крик"

"Я вторые сутки сижу в детской комнате своего ребенка. Периодически обнимаю новые вещи, которые я ей купила, чтобы при встрече порадовать", - начала свою речь Милявская.

Лолита рассказала, что ее 79-летняя мать после микроинсульта и дочь уже двое суток находятся в бомбоубежище.

"Моя дочь плакала два дня. Вчера она мне сказала: "Мамочка, я не хочу умирать"... Я не имею права плакать, когда говорю со своими, да и говорить ничего не имею права. Сейчас многие занимаются поиском врагов.

У меня есть единственная просьба, а вернее - крик. Пожалуйста откройте гуманитарный коридор, чтобы мирные жители в эпоху этой "операции" могли покинуть страну... Пусть выйдут старики, дети, женщины и все, кто не хочет участвовать в этом.

Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Это в ваших силах", - сказала певица.

Ранее украинская певица Настя Каменских обратилась к российским гражданам в соцсетях. Она разместила видео обстрелов украинских городов.