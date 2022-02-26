Видео ⟩ Лолита записала видеообращение: "У меня есть не просьба, а крик"

"Я вторые сутки сижу в детской комнате своего ребенка. Периодически обнимаю новые вещи, которые я ей купила, чтобы при встрече порадовать", - начала свою речь Милявская.
Лолита рассказала, что ее 79-летняя мать после микроинсульта и дочь уже двое суток находятся в бомбоубежище.
"Моя дочь плакала два дня. Вчера она мне сказала: "Мамочка, я не хочу умирать"... Я не имею права плакать, когда говорю со своими, да и говорить ничего не имею права. Сейчас многие занимаются поиском врагов.
У меня есть единственная просьба, а вернее - крик. Пожалуйста откройте гуманитарный коридор, чтобы мирные жители в эпоху этой "операции" могли покинуть страну... Пусть выйдут старики, дети, женщины и все, кто не хочет участвовать в этом.
Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Это в ваших силах", - сказала певица.
Ранее украинская певица Настя Каменских обратилась к российским гражданам в соцсетях. Она разместила видео обстрелов украинских городов.
Напомним, президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Небо над Украиной закрыто, в стране - военное положение. Российские войска атакуют Украину, нанося удары по объектам военной инфраструктуры по всей стране. В Киеве ракеты попали в многоэтажку. Портал RUS TVNET главное по ситуации рассказывает в текстовой онлайн-трансляции.