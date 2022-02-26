Сб, 26.02.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Кличко: В Киеве ранения получили 35 человек, в том числе двое детей

Люди ночуют в киевском метро ФОТО: SIPA/Scanpix

До утра субботы в результате нападения российских войск в Киеве ранения получили 35 человек, в том числе двое детей. Сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве российских войск нет, бои идут в районах Гостомеля и Василькова.

"Было несколько столкновений, обстрелов. На 6 часов утра ранены 35 человек, в том числе двое детей", - сказал мэр Киева.

Кличко призвал жителей города оставаться в укрытиях, "потому что враг будет атаковать с воздуха".

Также он сообщил, что в Киеве метро перешло в режим укрытия. "Транспортных перевозок производиться не будет", - заявил Кличко.

Кличко предупредил, что украинские военнослужащие и работники других структур создают контрольно-пропускные пункты, поэтому перемещение в городе затруднено.

Все критические объекты инфраструктуры Украины работают, общественный транспорт курсирует так часто, чтобы можно было перевезти работников критической инфраструктуры.

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