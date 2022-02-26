Сб, 26.02.2022
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Рейсом из Львова в Ригу прибудут 29 латвийцев и члены их семей

ФОТО: AFP/SCANPIX

Эвакуационным рейсом из Львова в Ригу прибудут 29 латвийцев и десять членов их семей, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Янис Бекерис.

В настоящее время автобус находится на границе со Словакией.

Сегодня запланирован еще один рейс, и МИД поддерживает тесный контакт со всеми латвийцами, которые направляются во Львов, чтобы выехать в Ригу.

Латвийцев, которые не могут самостоятельно покинуть территорию Украины, МИД призывает немедленно обращаться по телефону 26337711 или отправиться во Львов, где им будет предоставлена консульская помощь.

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