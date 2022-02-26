Сб, 26.02.2022
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Валдис Затлерс, экс-президент Латвии

Рейсом из Львова в Ригу прибыли 29 латвийцев и члены их семей

ФОТО: AFP/SCANPIX

Эвакуационным рейсом из Львова в Ригу прибыли 29 латвийцев и десять членов их семей, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Янис Бекерис.

Латвийцев, которые не могут самостоятельно покинуть территорию Украины, МИД призывает немедленно обращаться по телефону 26337711 или отправиться во Львов, где им будет предоставлена консульская помощь.

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