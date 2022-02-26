Рейсом из Львова в Ригу прибыли 29 латвийцев и члены их семей
Эвакуационным рейсом из Львова в Ригу прибыли 29 латвийцев и десять членов их семей, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Янис Бекерис.
Эвакуационным рейсом из Львова в Ригу прибыли 29 латвийцев и десять членов их семей, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Янис Бекерис.
Латвийцев, которые не могут самостоятельно покинуть территорию Украины, МИД призывает немедленно обращаться по телефону 26337711 или отправиться во Львов, где им будет предоставлена консульская помощь.