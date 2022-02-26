В киевском метро, где люди прячутся от обстрелов, родился ребенок

"Сегодня ночью в метро Киева родился малыш! Это может и есть рождение нового мира!" - написал в Facebook пользователь Роман Челюскин.

Режиссер и сценарист Павел Чухрай в комментарии на радио "Эхо Москвы" сказал:

"Сегодня я слежу за войной в Украине со стыдом и болью. Утром в ленте новостей я прочел: "В киевском метро, где киевляне прячутся от обстрелов, родился ребенок". К сообщению прилагалось фото родившегося в метро младенца. Радость, что он родился. Но какой мир его ждет? Что же мы творим! Что же ты творишь, Россия!".