В киевском метро, где люди прячутся от обстрелов, родился ребенок
Портал "Медуза" сообщает, что в киевском метро, где люди прячутся от обстрелов, ночью на 26 февраля родился ребенок.
Портал "Медуза" сообщает, что в киевском метро, где люди прячутся от обстрелов, ночью на 26 февраля родился ребенок.
"Сегодня ночью в метро Киева родился малыш! Это может и есть рождение нового мира!" - написал в Facebook пользователь Роман Челюскин.
Режиссер и сценарист Павел Чухрай в комментарии на радио "Эхо Москвы" сказал:
"Сегодня я слежу за войной в Украине со стыдом и болью. Утром в ленте новостей я прочел: "В киевском метро, где киевляне прячутся от обстрелов, родился ребенок". К сообщению прилагалось фото родившегося в метро младенца. Радость, что он родился. Но какой мир его ждет? Что же мы творим! Что же ты творишь, Россия!".
Напомним, президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Небо над Украиной закрыто, в стране - военное положение. Российские войска атакуют Украину, нанося удары по объектам военной инфраструктуры по всей стране. В Киеве ракеты попали в многоэтажку. Портал RUS TVNET главное по ситуации рассказывает в текстовой онлайн-трансляции.