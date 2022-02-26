TVNET GRUPA выражает поддержку Украине
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Руководитель российского преступного режима Путин сообщил о начале военной операции в Украине. Опасения и страхи по этому поводу царили уже какое-то время, но до последнего момента был луч надежды - может, Россия все-таки отступит и не подтолкнет Украину и всю Европу к новому кризису. Однако война в Украине идет. Это реальность. И ее нельзя избежать. От нее невозможно спрятаться. Украина не виновата в том, что Россия начала войну. Россия же виновна, что решила напасть на государство, выступающее за свою свободу.
TVNET GRUPA осуждает вторжение России в Украину и выражает поддержку украинцам, которые борются за свободу и право самоопределения для своего народа и нации. Открытое нарушение международных правовых норм недопустимо, и уже сейчас более чем когда-либо украинцам необходимо воодушевление, а также непоколебимая поддержка.
У жителей Украины есть право самим принимать решение о будущем своего народа и государства. У них есть право быть свободными и независимыми, поэтому TVNET GRUPA выступает за свободную, независимую и демократическую Украину, которая борется с российской оккупационной армией.