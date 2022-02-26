Руководитель российского преступного режима Путин сообщил о начале военной операции в Украине. Опасения и страхи по этому поводу царили уже какое-то время, но до последнего момента был луч надежды - может, Россия все-таки отступит и не подтолкнет Украину и всю Европу к новому кризису. Однако война в Украине идет. Это реальность. И ее нельзя избежать. От нее невозможно спрятаться. Украина не виновата в том, что Россия начала войну. Россия же виновна, что решила напасть на государство, выступающее за свою свободу.