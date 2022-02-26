Сб, 26.02.2022
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Лидия, жительница Киева

Начат сбор подписей за разрыв дипломатических отношений с Россией

ФОТО: GLEB GARANICH/REUTERS

На сайте общественных инициатив Manabalss начат сбор подписей за разрыв дипломатических отношений Латвии с Россией.

В настоящее время собрана 471 подпись из необходимых 10 000.

Инициативу подал Мартиньш Берзиньш, который заявил, что ее цель - изолировать "неоимпериалистический, фашистский" режим в России и прекратить дипломатические отношения со страной-агрессором и оккупантом.

Автор инициативы подчеркивает, что Россия является угрозой всему миру и ее дипломатическое присутствие в Латвии несет соответствующие риски. По мнению Берзиньша, под прикрытием дипломатов российского посольства в Латвии работают секретные службы страны-агрессора.

"Гражданское общество Латвии должно действовать во имя всеобщей безопасности в то время, когда Россия открыто оккупирует соседнюю страну и убивает ее жителей", - указал автор инициативы.

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