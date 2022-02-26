Начат сбор подписей за разрыв дипломатических отношений с Россией

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Инициативу подал Мартиньш Берзиньш, который заявил, что ее цель - изолировать "неоимпериалистический, фашистский" режим в России и прекратить дипломатические отношения со страной-агрессором и оккупантом.

Автор инициативы подчеркивает, что Россия является угрозой всему миру и ее дипломатическое присутствие в Латвии несет соответствующие риски. По мнению Берзиньша, под прикрытием дипломатов российского посольства в Латвии работают секретные службы страны-агрессора.