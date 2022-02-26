Латвия, Литва и Эстония закрывают небо для российской авиации

Советник министра сообщения Талиса Линкайтса по вопросам коммуникации Майя Рена сообщила агентству LETA, что готовится соответствующий проект постановления правительства, который будет рассмотрен в ближайшее время.

Решение принято координированно с Литвой и Эстонией.

"Любые санкции и ограничения работают гораздо успешнее, если они обширные и комплексные, поэтому Латвия свои действия по этому вопросу принимает согласованно с другими странами Балтии", - сказал Линкайтс.

Как сообщалось, Эстония ранее также заявила о решении закрыть воздушное пространство для российских рейсов.

"Мы готовим предложение по соответствующему решению, согласно которому планируется закрыть воздушное пространство Эстонии для российских авиакомпаний. Призываю наших балтийских коллег сделать то же самое, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства", - заявили ERR в министерстве экономики и инфраструктуры Эстонии.

Власти Литвы объявили о запрете на использование воздушного пространства страны российскими самолетами, сообщает Русская служба BBC.

Российская сторона пока не отреагировала на это решение.

В субботу свое воздушное пространство уже закрыли Болгария, Чехия и Польша.