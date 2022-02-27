Видео ⟩ Что думают жители Эстонии об агрессии России против Украины? "Путин сошел с ума"

Роланд, 49 лет: Было ясно, что оно произойдет, но многие не верили, что события приобретут настолько большой масштаб.

Кармен-Меэлике, 29 лет: Очень жаль, что это происходит, и я надеюсь, что их (украинцев) поддержат повсюду.

Симо, 26 лет: Совсем ничего хорошего в этом нет. Немного заставляет тревожиться и меня самого как представителя молодого поколения.

Катрин, 29 лет: Я это не поддерживаю и уж точно не считаю, что это нормально или оправданно. Мне очень жаль, что украинцам приходится переживать все это. Я надеюсь, что все закончится в ближайшие дни, что это не продлится долго.

Ярнис, 58 лет: А что тут думать? Путин сошел с ума, не иначе. Так же нельзя, вторгаться в другую страну - это совершенно непозволительно.