Сб, 26.02.2022
Русские Латвии не виноваты в нападении России на Украину. Они здесь живут, в нормальной, демократической и свободной стране Валдис Затлерс, экс-президент Латвии
Валдис Затлерс, экс-президент Латвии

Минздрав Украины: убиты 198 гражданских жителей, среди них - трое детей

ФОТО: Reuters/Scanpics

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в субботу сообщил, что в результате российской агрессии погибли минимум 198 гражданских жителей, среди них - трое детей.

Министр проинформировал в соцсетях, что еще минимум 115 человек получили ранения.

Галерея: Киев, 26 февраля

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