Минздрав Украины: убиты 198 гражданских жителей, среди них - трое детей
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в субботу сообщил, что в результате российской агрессии погибли минимум 198 гражданских жителей, среди них - трое детей.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в субботу сообщил, что в результате российской агрессии погибли минимум 198 гражданских жителей, среди них - трое детей.
Министр проинформировал в соцсетях, что еще минимум 115 человек получили ранения.
С начала военного вторжения в Украине погибли 198 человек, их них трое детей, 115 человек ранены, из них 33 ребенка. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко https://t.co/TStmIQtdzG— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) February 26, 2022
Галерея: Киев, 26 февраля