airBaltic приостанавливает полеты в Россию

Как сообщает авиакомпания, рейсы отменены в связи с повышенным риском и введенными ограничениями, так как безопасность пассажиров и сотрудников является ее приоритетом.

airBaltic оценивает текущую ситуацию перед каждым рейсом и следует рекомендациям официальных властей.

Пассажиры, которых затронула отмена рейсов, должны обратиться в airBaltic для получения возмещения за билеты.

Об отмене полетов в Москву заявила и польская авиакомпания LOT.

Напомним, воздушное пространство Латвии будет закрыто для рейсов российских самолетов, подтвердил в субботу министр юстиции Янис Борданс.

Министр сообщения Талис Линкайтс ранее сообщил агентству LETA, что решение о возможном закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний будет принято координировано с другими странами Европейского союза.

По словам министра, в настоящее время готовятся специальные санкции ЕС в области гражданской авиации, и решение о их реализации страны примут уже в ближайшее время.