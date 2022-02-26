airBaltic приостанавливает полеты в Россию
Латвийская авиакомпания airBaltic с 26 февраля по 26 марта отменила рейсы в Россию.
Латвийская авиакомпания airBaltic с 26 февраля по 26 марта отменила рейсы в Россию.
Как сообщает авиакомпания, рейсы отменены в связи с повышенным риском и введенными ограничениями, так как безопасность пассажиров и сотрудников является ее приоритетом.
airBaltic оценивает текущую ситуацию перед каждым рейсом и следует рекомендациям официальных властей.
Пассажиры, которых затронула отмена рейсов, должны обратиться в airBaltic для получения возмещения за билеты.
Об отмене полетов в Москву заявила и польская авиакомпания LOT.
Напомним, воздушное пространство Латвии будет закрыто для рейсов российских самолетов, подтвердил в субботу министр юстиции Янис Борданс.
Министр сообщения Талис Линкайтс ранее сообщил агентству LETA, что решение о возможном закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний будет принято координировано с другими странами Европейского союза.
По словам министра, в настоящее время готовятся специальные санкции ЕС в области гражданской авиации, и решение о их реализации страны примут уже в ближайшее время.
Тем временем три страны ЕС уже закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, не дожидаясь коллективного решения. С полуночи свое воздушное пространство закрыли Болгария, Чехия и Польша.