Украина попросила Красный Крест помочь вывезти тела погибших российских военнослужащих

"Мы обращаемся к Международному Красному Кресту. Мы просим, чтобы Международный Красный Крест помог вывезти тела российских солдат в Российскую Федерацию. Это тысячи тел оккупантов. Это гуманитарная потребность, и мы просим сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украины и поехали в Российскую Федерацию", - сказала Верещук.
В свою очередь советник главы МВД Украины Антон Геращенко объявил, что вечером Киев откроет горячую линию для родственников российских военных.
С начала военной операции Министерство обороны России ни разу не дало сводки о погибших и раненых в ходе конфликта российских военнослужащих. Утром в субботу украинская сторона сообщила, что Россия потеряла уже около трех тысяч человек. Подтверждения этой информации из других источников нет.