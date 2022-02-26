Сб, 26.02.2022
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Лидия, жительница Киева

Украина попросила Красный Крест помочь вывезти тела погибших российских военнослужащих

ФОТО: AFP/SCANPIX

Вице-премьер Украины Ирина Верещук попросила Международный комитет Красного Креста вывезти тела российских военных, погибших на территории Украины, на родину, пишет "Медуза".

"Мы обращаемся к Международному Красному Кресту. Мы просим, чтобы Международный Красный Крест помог вывезти тела российских солдат в Российскую Федерацию. Это тысячи тел оккупантов. Это гуманитарная потребность, и мы просим сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украины и поехали в Российскую Федерацию", - сказала Верещук.

В свою очередь советник главы МВД Украины Антон Геращенко объявил, что вечером Киев откроет горячую линию для родственников российских военных.

С начала военной операции Министерство обороны России ни разу не дало сводки о погибших и раненых в ходе конфликта российских военнослужащих. Утром в субботу украинская сторона сообщила, что Россия потеряла уже около трех тысяч человек. Подтверждения этой информации из других источников нет.

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