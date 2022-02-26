Украина попросила Красный Крест помочь вывезти тела погибших российских военнослужащих

"Мы обращаемся к Международному Красному Кресту. Мы просим, чтобы Международный Красный Крест помог вывезти тела российских солдат в Российскую Федерацию. Это тысячи тел оккупантов. Это гуманитарная потребность, и мы просим сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украины и поехали в Российскую Федерацию", - сказала Верещук.

В свою очередь советник главы МВД Украины Антон Геращенко объявил, что вечером Киев откроет горячую линию для родственников российских военных.