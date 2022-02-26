Фото ⟩ В Таллинне полиция охраняет посольства России и Украины
Посольства Украины и России в Таллинне находятся под наблюдением полиции из-за повышенного уровня риска, пишет Rus.Postimees.
Посольства Украины и России в Таллинне находятся под наблюдением полиции из-за повышенного уровня риска, пишет Rus.Postimees.
В полиции прокомментировали Postimees, что в связи с военным нападением России на Украину уже 24 февраля перед посольствами России и Украины была выставлена охрана. Инцидентов пока не было.