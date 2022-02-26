Сб, 26.02.2022
Возможно, эта авантюра, эта война - начало конца путинского режима, потому что история показывает примеры гибели режимов в результате подобных авантюр. Надо полагать, что такой урок истории необходим России Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Фото ⟩ В Таллинне полиция охраняет посольства России и Украины

Посольства Украины и России в Таллинне находятся под наблюдением полиции из-за повышенного уровня риска, пишет Rus.Postimees.

В полиции прокомментировали Postimees, что в связи с военным нападением России на Украину уже 24 февраля перед посольствами России и Украины была выставлена ​​охрана. Инцидентов пока не было.

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