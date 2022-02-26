Украина отказалась капитулировать. Россия приказала наступать по всем направлениям

Минобороны России выступило с новым заявлением:

после отказа Украины от переговоров дан приказ о наступлении по всем направлениям

в районе боя у острова Змеиный Минобороны России зафиксировало американские беспилотники

российские силы не наносят ударов по жилым кварталам украинских городов

В Украине заявили, что не отказывались от переговоров, но не готовы их вести на "нагловатых" условиях России, сообщает "Дождь".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона отказалась от переговоров. Украина подтвердила отказ от переговоров с Россией.

Песков утверждает, что в пятницу Путин дал приказ о приостановке передвижения российский войск на территории Украины, так как ожидал ответа о возможности переговоров. Но сегодня продвижение основных сил продолжилось, сказал пресс-секретарь.

Песков также назвал новые санкции против России "весьма серьезными", но заявил, что Россия готовилась к ним заблаговременно.

Советник главы Бюро президента Украины Алексей Арестович подтвердил, что Киев отказался от переговоров с Россией.

По его словам, отказ продиктован неготовностью принимать требования, выдвинутые российской стороной.

"Только что мне стало известно, что Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые передала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что обсуждение мирного договора возможно на условиях Киева, а не Москвы", - заявил советник главы Бюро президента Украины Алексей Арестович.

Еще один советник главы Бюро Зеленского Михаил Подоляк тоже прокомментировал заявление Кремля об отказе Украины от переговоров.