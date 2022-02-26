Левитс: напав на Украину, Россия исключила себя из международного сообщества

В пятницу он принял участие в чрезвычайном онлайн-саммите НАТО, в центре внимания которого была российская агрессия против Украины.

Президент отметил, что государства НАТО считают российское вторжение агрессией не только против Украины, но и всей Европы, НАТО и мирового порядка.

"Это не изолированный конфликт между Россией и Украиной. Это нападение на весь демократический мир и мировой порядок. Из этого проистекают выводы о том, какой должна быть реакция. И реакция заключается в том, что Россия должна быть изолирована от мира всеми возможными способами", - сказал президент.

Одним из них, по словам Левитса, являются жесткие экономические санкции против России. Говоря о санкциях ЕС, президент подчеркнул, что они для России будут очень тяжелыми и в среднесрочной и долгосрочной перспективе серьезно повлияют на ее экономику.

"Важно, чтобы санкции предусматривали запрет на экспорт и сотрудничество в области высоких технологий. Сейчас, когда происходит очень быстрое развитие высоких технологий, Россия в одиночку, без сотрудничества, без импорта с Запада не сможет развиваться. Это даже в среднесрочный период станет ударом по российской экономике", - сказал Левитс.

Он также отметил, что существуют и другие возможные санкции, которые в ближайшее время могут быть введены. Особо важен вопрос об отключении России от международной платежной системы SWIFT. По словам Левитса, по этому вопросу еще не достигнуто единодушия, но Латвия всегда выступала за эту меру.

Стратегия изоляции России также предусматривает, что она будет исключена из международных организаций. Президент указал на быструю реакцию Совета Европы, который решил приостановить членство России, отметив, что из 47 государств-членов это решение поддержали 42.