В Вентспилс прибыли первые военные беженцы из Украины

Муниципалитет активно следит за развитием ситуации и решениями правительства, чтобы в случае необходимости оказать поддержку Украине и ее жителям, выбравшим Латвию в качестве убежища, указывает самоуправление.

Лица, ищущие убежища, из Украины могут обратиться в Вентспилсскую муниципальную полицию, которая координирует решение вопросов поддержки беженцев в Вентспилсе, чтобы получить информацию о помощи и размещении в Вентспилсе. Чтобы получить помощь, нужно звонить по этим номерам: 28680808, 63680808 или 63622934.

Уже сообщалось, что в Ригу прибыли первые беженцы из Украины - несколько семей, которым помогает Латвийская ассоциация самаритян, передает lsm.lv. Все они прибыли из Киева. Также несколько групп все еще находятся на пути в Латвию. Никто из беженцев не собирается оставаться в стране надолго, говорит директор Латвийской ассоциации самаритян Андрис Берзиньш. Люди надеются, что Украину вскоре перестанут бомбить и они смогут вернуться домой.

Жителей Латвии, особенно рижан, призывают участвовать в размещении беженцев. Эту работу координирует общественная организация "Хочу помочь беженцам". Основатель движения Эгил Грасманис заявил, что некоторые даже готовы бесплатно дать беженцам ключи от своих квартир или домов.

Высшая банковская школа также готова помочь с размещением беженцев. По словам ректора университета Лиги Пейсиниеце, в студенческом общежитии доступно 85 мест. Университет готов принять беженцев на несколько месяцев.

Рижская комиссия гражданской защиты разработала алгоритм размещения беженцев в Риге в сотрудничестве с Государственной пограничной службой.

На сайте Рижской думы есть раздел "Поддержка Украине", в котором собрана вся актуальная информация на латышском и украинском языках. В свою очередь, Департамент образования, культуры и спорта собирает информацию о наличии мест в школах, куда могут быть приняты дети беженцев.

Латвия готова принять беженцев из Украины, которые могут приехать в нашу страну в связи со вторжением России в Украину, заявили представители правительства после внеочередного заседания в четверг, 24 февраля. План МВД предусматривает размещение в гостиницах Латвии до 10 000 человек.