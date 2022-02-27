Левандовски и сборная Польши отказались играть с Россией. Согласны даже на техническое поражение

Несколько дней назад футбольные союзы Польши, Швеции и Чехии заявили, что не поедут в Россию на стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, но сейчас польская сторона заявила, что вовсе не собирается играть со сборной России.

"Хватит слов, пора действовать. Сборная Польши не намерена играть со сборной России в стыковом матче. Это единственное верное решение. Мы ведём переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы представить ФИФА общую позицию", - написал Кулеша в Twitter.

"Это единственно верное решение. Мы ведём переговоры с федерациями Чехии и Швеции, чтобы донести общую позицию до ФИФА", - добавил функционер.

Нападающий "Баварии" и лидер сборной Польши Роберт Левандовски практически сразу поддержал решение президента Польского футбольного союза о бойкоте матча против российской команды.

"Это правильное решение! Я не могу представить игру со сборной России в такой ситуации, когда продолжается вооруженная агрессия в Украине. Российские футболисты и болельщики не несут за это ответственность, но мы не можем делать вид, что ничего не происходит", - написал нападающий в Twitter.

Вратарь сборной Польши и туринского "Ювентуса" Войцех Щенсны в своём Instagram также согласился с этим решением. "Моя жена родилась на Украине, а в жилах моего сына течёт украинская кровь Часть нашей семьи до сих пор находится в Украине, многие мои работники - украинцы, и все они замечательные люди. Видя страдания на их лицах и страх за свою страну, я понимаю, что не могу стоять на месте и делать вид, что ничего не произошло", - написал Щенсны.

"24 марта мы должны были сыграть против России в стыковом матче за выход на чемпионат мира в Катаре. И, хотя моё сердце разрывается во время написания этих строк, совесть не позволяет мне играть. Я отказываюсь играть против футболистов, которые представляют ценности и принципы России! Я отказываюсь стоять на поле в цветах своей страны и слушать российский гимн! Я отказываюсь участвовать в соревновании, которое признаёт законным действия российского правительства", - добавил голкипер.

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски отметил, что польской стороне известно обо всех возможных последствиях, но сборная Польши готова к техническому поражению. "Российская агрессия против Украины зашла слишком далеко, и уже слишком поздно менять нашу позицию", - цитирует Квятковски "Чемпионат".

Спустя несколько часов Федерация футбола Швеции на своём официальном сайте заявила, что сборная Швеции также отказывается от матчей со сборной России в стыках ЧМ-2022.

"Мы призываем ФИФА принять решение об отмене мартовских матчей плей-офф, в которых участвует Россия. Но независимо от того, что решит ФИФА, мы не будем играть против России в марте. Нам трудно поверить, что ФИФА не последует нашему призыву. Россия не может участвовать, пока продолжается это безумие", - прокомментировал решение председатель Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон.

Теперь всё зависит от решения ФИФА и президента организации Джанни Инфантино, который несколько дней назад обещал обратить внимание на этот вопрос.