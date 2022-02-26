Сб, 26.02.2022
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Лидия, жительница Киева

Абрамович отдал управление футбольным клубом "Челси"

Роман Абрамович ФОТО: GLYN KIRK / AFP

Российский миллиардер Роман Абрамович передал управление английским футбольным клубом "Челси" попечительскому совету одноименного благотворительного фонда.

"На протяжении почти 20 лет я рассматривал свою роль как роль хранителя клуба, чья задача заключается в том, чтобы сегодня мы добивались настолько большого успеха, насколько это возможно, а также строили свое будущее, при этом играя положительную роль в наших сообществах.

Я всегда принимал решения, руководствуясь наилучшими интересами клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Именно поэтому я сегодня передаю управление клубом попечителям благотворительного фонда "Челси".

Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении для того, чтобы заботиться об интересах клуба, футболистов, персонала и болельщиков", - сказано в заявлении бизнесмена.

Напомним, Абрамович стал владельцем "Челси" в 2003 году. С тех пор команда по два раза побеждала в Лиге чемпионов и Лиге Европы, по пять раз победила в чемпионате и Кубке Англии, трижды стала победителем Кубка национальной лиги и по одному разу - Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

При этом журнал Forbes отметил, что "Челси" должен Роману Абрамовичу в общей сложности два миллиарда долларов.

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