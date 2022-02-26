Абрамович отдал управление футбольным клубом "Челси"
Российский миллиардер Роман Абрамович передал управление английским футбольным клубом "Челси" попечительскому совету одноименного благотворительного фонда.
Российский миллиардер Роман Абрамович передал управление английским футбольным клубом "Челси" попечительскому совету одноименного благотворительного фонда.
"На протяжении почти 20 лет я рассматривал свою роль как роль хранителя клуба, чья задача заключается в том, чтобы сегодня мы добивались настолько большого успеха, насколько это возможно, а также строили свое будущее, при этом играя положительную роль в наших сообществах.
Я всегда принимал решения, руководствуясь наилучшими интересами клуба. Я по-прежнему привержен этим ценностям. Именно поэтому я сегодня передаю управление клубом попечителям благотворительного фонда "Челси".
Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении для того, чтобы заботиться об интересах клуба, футболистов, персонала и болельщиков", - сказано в заявлении бизнесмена.
Напомним, Абрамович стал владельцем "Челси" в 2003 году. С тех пор команда по два раза побеждала в Лиге чемпионов и Лиге Европы, по пять раз победила в чемпионате и Кубке Англии, трижды стала победителем Кубка национальной лиги и по одному разу - Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.
При этом журнал Forbes отметил, что "Челси" должен Роману Абрамовичу в общей сложности два миллиарда долларов.